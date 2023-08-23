Росіяни знайшли нового командувача Повітряно-космічних сил РФ замість Суровікіна

Російські окупанти призначили тимчасовим виконувачем обов’язків головнокомандувача Повітряно-космічними силами замість генерала Сергія Суровікіна його заступника Віктора Афзалова.

Джерело: прокремлівське ЗМІ "РИА Новости" з посиланням на джерела

Дослівно: "Екс-головком Повітряно-космічних сил Росії Сергія Суровікіна наразі звільнено з посади, тимчасово виконує обов'язки головкому ПКС начальник Головного штабу ПКС генерал-полковник Віктор Афзалов".

Деталі: Афзалов уже був т.в.о. командира ПКС РФ, поки Суровікін у жовтні-січні очолював військо окупантів в Україні.

До призначення 2018-го на посаду начальника головного штабу ВКС Афзалов був командувачем ВПС і ППО Східного військового округу РФ.

22 серпня стало відомо, що російський диктатор звільнив Суровікіна. Достеменно не відомо, де зараз перебуває уже колишній російський військовий чиновник. Окупанти запевняють, що Суровікін у відпустці, хоча джерела повідомляють, що генерала затримали.

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