Росіяни знайшли нового командувача Повітряно-космічних сил РФ замість Суровікіна
Російські окупанти призначили тимчасовим виконувачем обов’язків головнокомандувача Повітряно-космічними силами замість генерала Сергія Суровікіна його заступника Віктора Афзалова.
Джерело: прокремлівське ЗМІ "РИА Новости" з посиланням на джерела
Дослівно: "Екс-головком Повітряно-космічних сил Росії Сергія Суровікіна наразі звільнено з посади, тимчасово виконує обов'язки головкому ПКС начальник Головного штабу ПКС генерал-полковник Віктор Афзалов".
Деталі: Афзалов уже був т.в.о. командира ПКС РФ, поки Суровікін у жовтні-січні очолював військо окупантів в Україні.
До призначення 2018-го на посаду начальника головного штабу ВКС Афзалов був командувачем ВПС і ППО Східного військового округу РФ.
22 серпня стало відомо, що російський диктатор звільнив Суровікіна. Достеменно не відомо, де зараз перебуває уже колишній російський військовий чиновник. Окупанти запевняють, що Суровікін у відпустці, хоча джерела повідомляють, що генерала затримали.
Передісторія:
- Суровікін очолив командування Повітряно-космічними силами РФ із 31 жовтня 2017 року. У жовтні 2022-го - січні 2023 року він командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.
- Під час заколоту ПВК Вагнера 23 - 24 червня 2023 року Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися в місця дислокації. Після цього він не з'являвся в публічному полі.
- 13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.