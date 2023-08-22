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РосЗМІ: Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряних сил

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 18:55
РосЗМІ: Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряних сил
Сергій Суровікін, Володимир Путін, фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.

Джерело: видання Meduza, "Радіо Свобода" з посиланням на колишнього головреда "Эха Москвы" Олексія Венедиктова, "РБК"

Деталі: Як стверджує журналіст, в указі також ідеться, що Суровікіна залишать у розпорядженні Міноборони Росії. Офіційно такий указ не публікувався.

Джерело "РБК" підтвердило інформацію про звільнення Суровікіна. "Генерал армії Сергій Суровікін звільнений із займаної посади у зв'язку з переходом на іншу роботу і перебуває в розпорядженні (Міноборони)... Наразі він у короткостроковій відпустці", - уточнило одне з джерел.

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Передісторія:

  • Суровікін очолив командування Повітряно-космічними силами РФ із 31 жовтня 2017 року. У жовтні 2022-го - січні 2023 року він командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.
  • Під час заколоту ПВК Вагнера 23 - 24 червня 2023 року Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися в місця дислокації. Після цього він не з'являвся в публічному полі.
  • 13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

Теми: СуровікінРосіязвільнення
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