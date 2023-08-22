РосЗМІ: Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряних сил

Російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.

Джерело: видання Meduza, "Радіо Свобода" з посиланням на колишнього головреда "Эха Москвы" Олексія Венедиктова, "РБК"

Деталі: Як стверджує журналіст, в указі також ідеться, що Суровікіна залишать у розпорядженні Міноборони Росії. Офіційно такий указ не публікувався.

Джерело "РБК" підтвердило інформацію про звільнення Суровікіна. "Генерал армії Сергій Суровікін звільнений із займаної посади у зв'язку з переходом на іншу роботу і перебуває в розпорядженні (Міноборони)... Наразі він у короткостроковій відпустці", - уточнило одне з джерел.

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