У Росії через заколот затримали 13 офіцерів, зокрема Суровікіна – WSJ

Російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел видання, Суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту, наразі його утримують у Москві. Йому не висунули жодних звинувачень у скоєнні злочину.

Він не перебував у СІЗО, але, за інформацією джерел WSJ, проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у повстанні.

Реклама:

Один із співбесідників видання стверджує, що Суровікін знав про плани повстання, але не брав участі в заколоті.

Генерала можуть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками заколоту, на думку співрозмовників видання.

Всього для допиту були затримані щонайменше 13 старших офіцерів, деяких з них пізніше відпустили. Близько 15 офіцерів були відсторонені від виконання обов'язків або звільнені.

ВІДЕО ДНЯ

"Ці затримання пов'язані з чистками від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", – сказав один із співрозмовників.

Заступник Суровікіна Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки Володимир Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їхні пересування обмежені, і вони перебувають під наглядом.

Алексєєв, як повідомляє WSJ, мав давні зв'язки з "Вагнером", однак, як і Суровікін, на початку заколоту публічно закликав найманців скласти зброю.

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до "ПВК Вагнер".

Мізінцев отримав прізвисько "М'ясник Маріуполя" за те, що керував російським штурмом міста, який супроводжувався масованими бомбардуваннями житлових кварталів, щоб примусити Маріуполь до капітуляції. Мізінцев був знятий з посади заступника міністра, відповідального за логістику, і приєднався до "Вагнера" за кілька місяців до заколоту.

Ні Кремль, ні Міністерство оборони Росії не відповіли на запити видання про коментарі.

Передісторія: