Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії через заколот затримали 13 офіцерів, зокрема Суровікіна – WSJ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 17:37
У Росії через заколот затримали 13 офіцерів, зокрема Суровікіна – WSJ
СЕРГІЙ СУРОВІКІН (В ЦЕНТРІ), GETTY IMAGES

Російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел видання, Суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту, наразі його утримують у Москві. Йому не висунули жодних звинувачень у скоєнні злочину.

Він не перебував у СІЗО, але, за інформацією джерел WSJ, проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у повстанні.

Реклама:

Один із співбесідників видання стверджує, що Суровікін знав про плани повстання, але не брав участі в заколоті.

Генерала можуть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками заколоту, на думку співрозмовників видання.

Всього для допиту були затримані щонайменше 13 старших офіцерів, деяких з них пізніше відпустили. Близько 15 офіцерів були відсторонені від виконання обов'язків або звільнені.

ВІДЕО ДНЯ

"Ці затримання пов'язані з чистками  від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", – сказав один із співрозмовників.

Заступник Суровікіна Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки Володимир Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їхні пересування обмежені, і вони перебувають під наглядом. 

Алексєєв, як повідомляє WSJ, мав давні зв'язки з "Вагнером", однак, як і Суровікін, на початку заколоту публічно закликав найманців скласти зброю. 

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до "ПВК Вагнер".

Мізінцев отримав прізвисько "М'ясник Маріуполя" за те, що керував російським штурмом міста, який супроводжувався масованими бомбардуваннями житлових кварталів, щоб примусити Маріуполь до капітуляції. Мізінцев був знятий з посади заступника міністра, відповідального за логістику, і приєднався до "Вагнера" за кілька місяців до заколоту.

Ні Кремль, ні Міністерство оборони Росії не відповіли на запити видання про коментарі. 

Передісторія:

  • Раніше російська ФСБ заявила про закриття справи щодо заколоту.
  • Однак Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Про затримання Суровікіна повідомляла Financial Times. За даними газети, він перебуває під вартою, але поки не зрозуміло, обвинувачений він у змові чи затриманий для допиту.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.
  • У РФ спростовували інформацію про його затримання.
  • Водночас 12 липня голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у відповідь на запитання журналістів повідомив, що Суровікін "відпочиває зараз" і "поки недоступний".

Теми: РосіяВагнерСуровікінПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив посла у Британії Пристайка, який критикував президента за "нездоровий сарказм"

Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні

доповнено, фото РФ вдарила "Калібрами" по агропідприємству на Одещині: пошкоджена техніка, є поранені

Ткаченко подав заяву про відставку

Українці використовують касетні боєприпаси досить ефективно – Кірбі

відеоЗеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка

Усі новини...
Росія
Путін озвучив умови для продовження зернової угоди
Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним
Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України, щоб зміцнити свою оборону
Останні новини
11:34
Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов
11:19
Зеленський звільнив посла у Британії Пристайка, який критикував президента за "нездоровий сарказм"
11:17
відео, фотоНа півночі Італії випав велетенський град: понад сотня постраждалих
11:15
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
11:09
Під вогнем росіян 9 областей, у Рубіжному на Луганщині окупанти обмежили в′їзд – ОВА
11:04
доповнено В 14 областях виють сирени − зафіксовані пуски російських ракет
11:02
Нафта зростає на тлі падіння запасів та скорочення поставок
11:01
оновленоРФ двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одещини
11:01
фотоУ Київському зоопарку показали, як тварини рятуються від спеки
10:49
Закачування газу до наступної зими йде за планом і навіть більше - "Нафтогаз"
Усі новини...
Реклама: