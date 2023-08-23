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Россияне нашли нового командующего Воздушно-космических сил РФ вместо Суровикина

Алена МазуренкоСреда, 23 августа 2023, 15:20
Россияне нашли нового командующего Воздушно-космических сил РФ вместо Суровикина

Российские оккупанты назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами вместо генерала Сергея Суровикина его заместителя Виктора Афзалова.

Источник: прокремлевское СМИ "РИА Новости" со ссылкой на источники

Дословно: "Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов".

Детали: Афзалов уже был и.о. командира ВКС РФ, пока Суровикин в октябре-январе возглавлял войско оккупантов в Украине.

До назначения в 2018-м на должность начальника главного штаба ВКС Афзалов был командующим ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ.

22 августа стало известно, что российский диктатор уволил Суровикина. Точно не известно, где сейчас находится уже бывший российский военный чиновник. Оккупанты уверяют, что Суровикин в отпуске, хотя источники сообщают, что генерала задержали.

Предыстория:

  • Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го - январе 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 года занимал должность заместителя командующего.
  • Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле.
  • 13 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.

Темы: Росcия
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