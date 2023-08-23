Сі Цзіньпін несподівано пропустив бізнес-форум на саміті БРІКС

У вівторок 22 серпня китайський лідер Сі Цзіньпін несподівано пропустив бізнес-форум БРІКС у ПАР, відправивши замість себе міністра торгівлі КНР Ван Веньтао.

Джерело: BBC

Деталі: Офіційний Пекін ніяк не прокоментував подію.

Заздалегідь підготовлений виступ, який зачитав міністр торгівлі, був багатий тонко завуальованими випадами на адресу США.

У заяві Китай закликав світ уникнути "занурення в безодню нової холодної війни".

Не згадуючи безпосередньо США, міністр торгівлі КНР заявив, що "якась країна, одержима ідеєю збереження своєї гегемонії, докладає всіх зусиль, щоб завдати шкоди країнам, що розвиваються, і країнам із ринком, що формується".

Сі був єдиним лідером БРІКС, який не був присутній на бізнес-форумі. Навіть президент Росії Володимир Путін, який не поїхав на саміт через виданий раніше Міжнародним кримінальним судом міжнародний ордер на арешт, виступив із промовою по відеозв'язку.

Кілька годин потому Сі взяв участь у вечері з лідерами ПАР, Бразилії та Індії, а також міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вочевидь, рішення про скасування виступу ухвалили в останню хвилину, оскільки в державних ЗМІ та в соціальних мережах було опубліковано повідомлення офіційного представника МЗС КНР, з якого випливає, що Сі виступив із промовою особисто.

Довідково: БРІКС – це міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.

Передісторія: 21 серпня видання CNN повідомило, що президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС. Це свідчить, за даними видання, про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.

Financial Times 21 серпня повідомили, що Китай підштовхує блок країн БРІКС до розширення, щоб стати повномасштабним конкурентом G7.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у понеділок 21 серпня прибув до ПАР для участі у 15-й зустрічі керівників країн БРІКС у Йоганнесбурзі.