Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сі Цзіньпін несподівано пропустив бізнес-форум на саміті БРІКС

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 17:55
СІ ЦЗІНЬПІН
Getty Images

У вівторок 22 серпня китайський лідер Сі Цзіньпін несподівано пропустив бізнес-форум БРІКС у ПАР, відправивши замість себе міністра торгівлі КНР Ван Веньтао. 

Джерело: BBC

Деталі:  Офіційний Пекін ніяк не прокоментував подію.

Заздалегідь підготовлений виступ, який зачитав міністр торгівлі, був багатий тонко завуальованими випадами на адресу США.

У заяві Китай закликав світ уникнути "занурення в безодню нової холодної війни".

Не згадуючи безпосередньо США, міністр торгівлі КНР заявив, що "якась країна, одержима ідеєю збереження своєї гегемонії, докладає всіх зусиль, щоб завдати шкоди країнам, що розвиваються, і країнам із ринком, що формується".

Сі був єдиним лідером БРІКС, який не був присутній на бізнес-форумі. Навіть президент Росії Володимир Путін, який не поїхав на саміт через виданий раніше Міжнародним кримінальним судом міжнародний ордер на арешт, виступив із промовою по відеозв'язку.

Кілька годин потому Сі взяв участь у вечері з лідерами ПАР, Бразилії та Індії, а також міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вочевидь, рішення про скасування виступу ухвалили в останню хвилину, оскільки в державних ЗМІ та в соціальних мережах було опубліковано повідомлення офіційного представника МЗС КНР, з якого випливає, що Сі виступив із промовою особисто.

Довідково: БРІКС – це міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.

Передісторія: 21 серпня видання CNN повідомило, що президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС. Це свідчить, за даними видання, про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.

Financial Times 21 серпня повідомили, що Китай підштовхує блок країн БРІКС до розширення, щоб стати повномасштабним конкурентом G7.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у понеділок 21 серпня прибув до ПАР для участі у 15-й зустрічі керівників країн БРІКС у Йоганнесбурзі.

Теми: Китай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT

Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

фотоЗалужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС: вдалося уникнути найгіршого

фотоДо Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

Усі новини...
Китай
Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
WSJ заявила про "занепад" 40-річного економічного буму в Китаї
Останні новини
03:55
фотоРДК заявив про ліквідацію двох прикордонників під час рейду у Брянську область
03:44
Московські аеропорти знову скасовують і затримують авіарейси
03:28
На незаконні "вибори" на ТОТ окупанти звозять "спостерігачів" з РФ – спротив
02:32
Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир
01:57
Зеленський після зустрічі з військовими: Ставка розгляне питання РЕБ
01:40
Близько 8 тисяч разів на тиждень ворог обстрілює східну лінію фронту – Маляр
00:52
На другій лінії оборони окупанти могли створити мережу лабіринтів – військові
00:18
Потужний шторм в Іспанії: кількість жертв зросла до п'яти, є зниклі безвісти
23:59
Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн
23:20
У Латвії заявили, що допомога Україні гальмується через погану інфраструктуру між країнами
Усі новини...
Реклама: