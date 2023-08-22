Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у понеділок прибув до ПАР для участі у 15-й зустрічі керівників країн БРІКС у Йоганнесбурзі.
Джерело: CRI – Міжнародне радіо Китаю
Деталі: Його зустрів зокрема президент ПАР Сіріл Рамафоса. Сі Цзіньпін зазначив, що розраховує на поглиблений обмін думками з Рамафосою щодо поглиблення китайсько-південноафриканських відносин і питань, що становлять взаємний інтерес.
У письмовій промові він зазначив, що цього року виповнюється 25 років від дня встановлення дипломатичних відносин між КНР та ПАР.
Пряма мова Сі Цзіньпіня: "Міцні китайсько-південноафриканські відносини не лише приносять користь народам двох країн, а й привносять більше стабільності у світ, який переживає трансформацію та турбулентність".
"Механізм співпраці БРІКС – ключова платформа співпраці для ринків, що формуються, і великих країн, що розвиваються, – стала конструктивною силою світового економічного зростання, поліпшення глобального управління та зміцнення демократії в міжнародних відносинах".
Довідково:
БРІКС – це міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.
Передісторія:
- 21 серпня видання CNN повідомило, що президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС. Це свідчить, за даними видання, про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.
- Financial Times 21 серпня повідомили, що Китай підштовхує блок країн БРІКС до розширення, щоб стати повномасштабним конкурентом G7.