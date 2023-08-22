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Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 16:43
Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин
Голова КНР Сі Цзіньпін з президентом ПАР Сіріл Рамафоса. Фото CRI

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у понеділок прибув до ПАР для участі у 15-й зустрічі керівників країн БРІКС у Йоганнесбурзі.

Джерело: CRI – Міжнародне радіо Китаю

Деталі: Його зустрів зокрема президент ПАР Сіріл Рамафоса. Сі Цзіньпін зазначив, що розраховує на поглиблений обмін думками з Рамафосою щодо поглиблення китайсько-південноафриканських відносин і питань, що становлять взаємний інтерес.

У письмовій промові він зазначив, що цього року виповнюється 25 років від дня встановлення дипломатичних відносин між КНР та ПАР. 

Пряма мова Сі Цзіньпіня: "Міцні китайсько-південноафриканські відносини не лише приносять користь народам двох країн, а й привносять більше стабільності у світ, який переживає трансформацію та турбулентність".

"Механізм співпраці БРІКС – ключова платформа співпраці для ринків, що формуються, і великих країн, що розвиваються, – стала конструктивною силою світового економічного зростання, поліпшення глобального управління та зміцнення демократії в міжнародних відносинах".

Довідково

БРІКС – це міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.

Передісторія

  • 21 серпня видання CNN повідомило, що президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС. Це свідчить, за даними видання, про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.
  • Financial Times 21 серпня повідомили, що Китай підштовхує блок країн БРІКС до розширення, щоб стати повномасштабним конкурентом G7.

Теми: ПАРКитай
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