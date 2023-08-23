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Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 17:55
Си Цзиньпин

Во вторник 22 августа китайский лидер Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР, отправив вместо себя министра торговли КНР Ван Вэньтао. 

Источник: BBC

Детали:  Официальный Пекин никак не прокомментировал событие.

Заранее подготовленное выступление, изобилующее тонко завуалированными выпадами в адрес США, зачитал министр торговли КНР.

В заявлении Китай призвал мир избежать "погружения в пучину новой холодной войны".

Не упоминая непосредственно США, министр торговли КНР заявил, что "какая-то страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести вред развивающимся странам и странам с формирующимся рынком".

Си был единственным лидером БРИКС, который не присутствовал на бизнес-форуме. Даже президент России Владимир Путин, который не поехал на саммит из-за выданного ранее Международным уголовным судом международного ордера на арест, выступил с речью по видеосвязи.

Несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Очевидно, решение об отмене выступления приняли в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ и в социальных сетях было опубликовано сообщение официального представителя МИД КНР, из которого следует, что Си выступил с речью лично.

Справочно: БРИКС - это межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Предыстория: 

21 августа издание CNN сообщило, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Это свидетельствует, по данным издания, об изоляции РФ и очень ограниченные возможности российского президента передвигаться по миру.

Financial Times 21 августа сообщили, что Китай подталкивает блок стран БРИКС к расширению, чтобы стать полномасштабным конкурентом G7.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в понедельник 21 августа прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге.

Темы: Китай
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