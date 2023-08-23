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Зеленський розповів, як буде надходити в Україну 61 винищувач F-16

Євген КізіловСереда, 23 серпня 2023, 18:35
Зеленський розповів, як буде надходити в Україну 61 винищувач F-16
Зеленський і прем'єр Данії на борту f-16, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів про складнощі, які стоять на шляху західних винищувачів F-16 до України.

Джерело: Зеленський на саміті Кримської платформи

Деталі: Президент повідомив, що 19 літаків Україні передасть Данія. Вони будуть постачатися "різними етапами" і "нешвидко", тому що Україні треба підготувати відповідних пілотів, фахівців й інженерів.

"Скажу вам так: кілька пілотів обслуговують десятки (фахівців) технічного персоналу", - пояснив він.

Крім того, продовжив Зеленський, в Україні треба підготувати інфраструктуру для сучасних винищувачів. "Треба розуміти, що наша інфраструктура несучасна, не для F-16. Ми побудуємо її якомога швидше", - зазначив він.

За словами президента, ще на 42 літаки Україна "може розраховувати" від Нідерландів. З них на 18-ти українські пілоти будуть тренуватися. Коли навчання завершиться, винищувачі відправляться в Україну.

"Решту (F-16) ми зможемо отримати одразу, як тільки наші пілоти будуть готові. В цілому це дуже серйозна кількість літаків… Скажу вам відверто: ми розраховували хоча б на 12 (винищувачів)", - підсумував Зеленський.

Він додав, що Україні зараз дуже важливо навчити пілотів, і це непросте завдання, оскільки, щоб відправити льотчика на тренування, треба його забрати з поля бою.

Також Зеленський повідомив, що ракети для західних винищувачів в Україні вже є.

Що передувало:

  • 20 серпня прем'єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.
  • У той же день Зеленський домовився щ прем'єром Нідерландів Марком Рютте, що іще 42 винищувачі F-16 "будуть в українському небі".

Теми: винищувачіЗеленськийвійна
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