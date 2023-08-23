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Зеленский рассказал, как будет поступать в Украину 61 истребитель F-16

Евгений КизиловСреда, 23 августа 2023, 18:35
Зеленский рассказал, как будет поступать в Украину 61 истребитель F-16
Зеленский и премьер Дании на борту f-16, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал о сложностях, которые стоят на пути западных истребителей F-16 в Украину.

Источник: Зеленский на саммите Крымской платформы

Детали: Президент сообщил, что 19 самолетов Украине передаст Дания. Они будут поставляться "разными этапами" и "небыстро", потому что Украине надо подготовить соответствующих пилотов, специалистов и инженеров.

"Скажу вам так: несколько пилотов обслуживают десятки (специалистов) технического персонала", - пояснил он.

Кроме того, продолжил Зеленский, в Украине надо подготовить инфраструктуру для современных истребителей. "Надо понимать, что наша инфраструктура несовременная, не для F-16. Мы построим ее как можно быстрее", - отметил он.

По словам президента, еще на 42 самолета Украина "может рассчитывать" от Нидерландов. Из них на 18-ти украинские пилоты будут тренироваться. Когда обучение завершится, истребители отправятся в Украину.

"Остальные (F-16) мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы. В целом это очень серьезное количество самолетов... Скажу вам откровенно: мы рассчитывали хотя бы на 12 (истребителей)", - подытожил Зеленский.

Он добавил, что Украине сейчас очень важно обучить пилотов, и это непростая задача, поскольку, чтобы отправить летчика на тренировку, надо его забрать с поля боя.

Также Зеленский сообщил, что ракеты для западных истребителей в Украине уже есть.

Что предшествовало:

  • 20 августа премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать Украине 19 истребителей F-16.
  • В тот же день Зеленский договорился с премьером Нидерландов Марком Рютте, что еще 42 истребителя F-16 "будут в украинском небе".

Темы: истребителиЗеленскийвойна
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