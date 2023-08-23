Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор.

Джерело: Залужний в Telegram

Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України pic.twitter.com/hSD4cT5C3B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Підпис під відео: Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"

Деталі: Прапор встановлено на одній зі зруйнованих у боях будівлі.

Що передувало: