Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Середа, 23 серпня 2023, 20:22
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор.
Джерело: Залужний в Telegram
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України pic.twitter.com/hSD4cT5C3B— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023
Підпис під відео: Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"
Деталі: Прапор встановлено на одній зі зруйнованих у боях будівлі.
Що передувало:
- 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
- 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.