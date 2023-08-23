Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України

Євген КізіловСереда, 23 серпня 2023, 20:22
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
getty images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор.

Джерело: Залужний в Telegram

Підпис під відео: Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"

Деталі: Прапор встановлено на одній зі зруйнованих у боях будівлі.

Що передувало:

  • 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
  • 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.

Теми: Залужнийдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українська піхота просунулася за протитанкові рови і "зуби дракона" на Запоріжжі – ISW

Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

фотоЗалужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС: вдалося уникнути найгіршого

фотоДо Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

Усі новини...
Залужний
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах
Залужний домовився з партнерами зосередитись на дронах для України
Харлан похвалилася селфі з Залужним: сказав їй, що все буде добре
Останні новини
05:50
Римський статут потрібно реформувати – Бербок
05:02
Україна атакує наземні цілі модернізованими протикорабельними "Нептунами" – Newsweek
04:26
Українська піхота просунулася за протитанкові рови і "зуби дракона" на Запоріжжі – ISW
04:22
доповненоРосіяни заявляють про збиття дронів, які "намагалися атакувати Москву"
03:55
фотоРДК заявив про ліквідацію двох прикордонників під час рейду у Брянську область
03:44
оновленоМосковські аеропорти скасували і затримали майже пів сотні авіарейсів
03:28
На незаконні "вибори" на ТОТ окупанти звозять "спостерігачів" з РФ – спротив
02:32
Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир
01:57
Зеленський після зустрічі з військовими: Ставка розгляне питання РЕБ
01:40
Близько 8 тисяч разів на тиждень ворог обстрілює східну лінію фронту – Маляр
Усі новини...
Реклама: