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Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України

Євген КізіловСереда, 23 серпня 2023, 20:22
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
getty images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор.

Джерело: Залужний в Telegram

Підпис під відео: Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"

Деталі: Прапор встановлено на одній зі зруйнованих у боях будівлі.

Що передувало:

  • 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
  • 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.

Теми: Залужнийдеокупація
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