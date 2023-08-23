Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины
Среда, 23 августа 2023, 20:22
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из села Работино Запорожской области, в которое недавно зашли украинские войска. Над селом уже развевается украинский флаг.
Источник: Залужный в Telegram
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України pic.twitter.com/hSD4cT5C3B— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023
Подпись под видео: "Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!"
Детали: Флаг установлен на одном из разрушенных в боях здании.
Что предшествовало:
- 22 августа стало известно, что украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне тогда обстреливали село из артиллерии.
- 23 августа представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники закрепляются на достигнутых рубежах в Запорожской области.