Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из села Работино Запорожской области, в которое недавно зашли украинские войска. Над селом уже развевается украинский флаг.

Источник: Залужный в Telegram

Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України pic.twitter.com/hSD4cT5C3B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Подпись под видео: "Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!"

Детали: Флаг установлен на одном из разрушенных в боях здании.

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