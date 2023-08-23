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Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины

Евгений КизиловСреда, 23 августа 2023, 20:22
Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины
getty images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из села Работино Запорожской области, в которое недавно зашли украинские войска. Над селом уже развевается украинский флаг.

Источник: Залужный в Telegram

Подпись под видео: "Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!"

Детали: Флаг установлен на одном из разрушенных в боях здании.

Что предшествовало:

  • 22 августа стало известно, что украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне тогда обстреливали село из артиллерии.
  • 23 августа представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники закрепляются на достигнутых рубежах в Запорожской области.

Темы: Залужныйдеоккупация
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