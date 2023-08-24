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Ворог атакував Сумщину: за добу – 120 вибухів

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 05:28
Ворог атакував Сумщину: за добу – 120 вибухів
Рятувальна операція у Ромнах, фото МВС

Протягом минулого дня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області, зафіксовано 120 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів, 8 вибухів.

По Новослобідській громаді здійснено мінометний обстріл, 1 вибух.

Великописарівська громада: росіяни гатили з артилерії, 5 вибухів та мінометів, 5 вибух.

По Роменській громаді завдано удар БпЛа типу "Шахед" по приміщенню навчального закладу в м. Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.

По Свеській громаді були мінометні обстріли, 8 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 26 вибухів та обстріл з артилерії, 2 вибухи.

По Білопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли, 12 вибухів та обстріл з РСЗВ, 8 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксовано скидання з БпЛА коптерного типу ВОГ, 1 вибух та мінометний обстріл, 7 вибухів.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії, 10 вибухів, мінометів, 7 вибухів та з АГС, 8 вибухів.

На Путивльську громаду ворог скинув 3 міни.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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