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Враг атаковал Сумскую область: за сутки – 120 взрывов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 05:28
Враг атаковал Сумскую область: за сутки – 120 взрывов
Спасательная операция в Ромнах, фото МВД

В течение прошлого дня россияне совершили 31 обстрел населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 120 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская громады.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов, 8 взрывов.

По Новослободской громаде осуществлен минометный обстрел, 1 взрыв.

Великописаревская громада: россияне били из артиллерии, 5 взрывов и минометов, 5 взрыв.

По Роменской общине нанесен удар БпЛа типа "Шахед" по помещению учебного заведения в г. Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.

По Свесской общине были минометные обстрелы, 8 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 26 взрывов и обстрел из артиллерии, 2 взрыва.

По Белопольской громаде враг совершил минометные обстрелы, 12 взрывов и обстрел из РСЗО, 8 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксирован сброс с БпЛА коптерного типа ВОГ, 1 взрыв и минометный обстрел, 7 взрывов.

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии, 10 взрывов, минометов, 7 взрывов и с АГС, 8 взрывов.

На Путивльскую громаду враг сбросил 3 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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