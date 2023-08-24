Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал Сумскую область: за сутки – 120 взрывов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 05:28
Враг атаковал Сумскую область: за сутки – 120 взрывов
Спасательная операция в Ромнах, фото МВД

В течение прошлого дня россияне совершили 31 обстрел населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 120 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская громады.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов, 8 взрывов.

По Новослободской громаде осуществлен минометный обстрел, 1 взрыв.

Великописаревская громада: россияне били из артиллерии, 5 взрывов и минометов, 5 взрыв.

По Роменской общине нанесен удар БпЛа типа "Шахед" по помещению учебного заведения в г. Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.

По Свесской общине были минометные обстрелы, 8 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 26 взрывов и обстрел из артиллерии, 2 взрыва.

По Белопольской громаде враг совершил минометные обстрелы, 12 взрывов и обстрел из РСЗО, 8 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксирован сброс с БпЛА коптерного типа ВОГ, 1 взрыв и минометный обстрел, 7 взрывов.

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии, 10 взрывов, минометов, 7 взрывов и с АГС, 8 взрывов.

На Путивльскую громаду враг сбросил 3 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сумская область
Министр: Школа в Ромнах уничтожена, укрытие в ней - целое
Над Сумской областью сбили два "Шахеда", на Днепропетровщине тоже работала ПВО
"Шахед" разрушил школу в Сумской области, погибли 4 работников
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: