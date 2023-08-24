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Ворог обстріляв центр Херсона, поранена 7-річна дитина – ОВА

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 11:16
Ворог обстріляв центр Херсона, поранена 7-річна дитина – ОВА
Російські війська обстріляли Херсон. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська обстріляли Херсон, троє людей постраждали, серед них 7-річна дитина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.

Пряма мова Прокудіна: "7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу".

Передісторія:

  • У середу місцева влада просила херсонців бути обережними на святкові дні та не виходити з дому, адже можуть бути посилені обстріли. 
  • 23 серпня російські військові завдали удару з артилерії по Херсону, поранення дістала 80-річна жінка. 
  • Вранці 23 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону, через що виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені. 

Теми: Херсонобстріл
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