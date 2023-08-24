Ворог обстріляв центр Херсона, поранена 7-річна дитина – ОВА

Російські війська обстріляли Херсон, троє людей постраждали, серед них 7-річна дитина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.

Пряма мова Прокудіна: "7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу".

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