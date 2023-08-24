Ворог обстріляв центр Херсона, поранена 7-річна дитина – ОВА
Четвер, 24 серпня 2023, 11:16
Російські війська обстріляли Херсон, троє людей постраждали, серед них 7-річна дитина.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними прокуратури, близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.
Пряма мова Прокудіна: "7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу".
Передісторія:
- У середу місцева влада просила херсонців бути обережними на святкові дні та не виходити з дому, адже можуть бути посилені обстріли.
- 23 серпня російські військові завдали удару з артилерії по Херсону, поранення дістала 80-річна жінка.
- Вранці 23 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону, через що виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені.