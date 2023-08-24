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Россия обстреляла центр Херсона, ранен 7-летний ребенок - ОВА

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 11:16
Россия обстреляла центр Херсона, ранен 7-летний ребенок - ОВА
Российские войска обстреляли Херсон. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска обстреляли Херсон, три человека пострадали, среди них 7-летний ребенок.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.

Прямая речь Прокудина: "7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее - ранения спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь".

Предыстория:

  • В среду местные власти просили херсонцев быть осторожными на праздничные дни и не выходить из дома, ведь могут быть усиленные обстрелы.
  • 23 августа российские военные нанесли удар из артиллерии по Херсону, ранения получила 80-летняя женщина.
  • Утром 23 августа российские войска нанесли авиаудар по Херсону, из-за чего возникло возгорание учреждения дошкольного образования в Корабельном районе, есть раненые.

Темы: Херсонобстрел
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