Россия обстреляла центр Херсона, ранен 7-летний ребенок - ОВА
Четверг, 24 августа 2023, 11:16
Российские войска обстреляли Херсон, три человека пострадали, среди них 7-летний ребенок.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным прокуратуры, около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.
Прямая речь Прокудина: "7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее - ранения спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь".
Предыстория:
- В среду местные власти просили херсонцев быть осторожными на праздничные дни и не выходить из дома, ведь могут быть усиленные обстрелы.
- 23 августа российские военные нанесли удар из артиллерии по Херсону, ранения получила 80-летняя женщина.
- Утром 23 августа российские войска нанесли авиаудар по Херсону, из-за чего возникло возгорание учреждения дошкольного образования в Корабельном районе, есть раненые.