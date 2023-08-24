Россия обстреляла центр Херсона, ранен 7-летний ребенок - ОВА

Российские войска обстреляли Херсон, три человека пострадали, среди них 7-летний ребенок.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.

Прямая речь Прокудина: "7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее - ранения спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь".

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