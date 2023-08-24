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Рух Чесно підрахував, скільки депутатів служать у війську

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 12:18
Рух Чесно підрахував, скільки депутатів служать у війську
Український воїн. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Понад 600 депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії, щоб протистояти російській навалі, повідомляє рух Чесно.

Джерело: результати дослідження Чесно станом на серпень

Пряма мова лідерки Чесно Віти Думанської: "Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Проте як показує дослідження Руху Чесно, значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті і на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави. Важливо, аби партії цінували цей внесок та допомагали громадському сектору висвітлювати здобутки колег на фронті". 

 
Інфографіка Чесно 

Деталі: Повідомляється, що найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні має "Радикальна партія" (22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються), на другому місці "Свобода" (102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу − це 25,6%), а на третьому − "Європейська Солідарність" (служать 328, або 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад). 

 
Інфографіка Чесно 

Чесно підкреслює, що у ЄС найбільша кількість загиблих.

Повідомляється, що рух не отримав відповідь на звернення від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана". Також не надала дані за 2023 рік "Слуга народу".

Чесно зазначає, що провладна партія порадила їм змінити підхід у розрахунках і "належно використовувати кошти донорів".

У "Голосі" повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік. 

Чесно зазначає, що низка обласних та міських рад надала свої дані щодо депутатів на фронті та у теробороні − їх оприлюднять найближчим часом.

У "ЧЕСНО" до уваги брали дані лише тих партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

Передісторія:

  • Раніше Рух Чесно аналізував кількість депутатів місцевих рад, які у 2022 році пішли воювати. З-поміж них повідомлялося про низку жінок.
  • 28 лютого міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Теми: владамісцева владаарміявійна
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