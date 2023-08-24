Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Честно подсчитало, сколько депутатов служат в армии

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 12:18
Честно подсчитало, сколько депутатов служат в армии
Украинский воин. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Более 600 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы противостоять российскому нашествию, сообщает движение Чесно.

Источник: результаты исследования Честно по состоянию на август

Прямая речь лидера Честно Виты Думанской: "России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо этого отсиживаются в тылу за спинами граждан. Однако, как показывает исследование Движения Честно, значительная часть депутатов местных советов сейчас на фронте и наравне с другими защищают суверенитет нашего государства. Важно, чтобы партии ценили этот вклад и помогали общественному сектору освещать достижения коллег на фронте". 

 
Инфографика Честно 

Детали: Сообщается, что наибольший процент депутатов-фронтовиков на местном уровне имеет "Радикальная партия" (22 военнослужащих среди 71 депутата, что составляет 31% от общего количества депутатов советов, которые исследуются), на втором месте "Свобода" (102 из 402 депутатов, которые имеют мандаты в городских, областных и районных советах, сейчас проходят службу − это 25,6%), а на третьем − "Европейская Солидарность" (служат 328, или 13,7% местных депутатов уровня городских, областных и районных советов). 

 
Инфографика Честно 

Честно подчеркивает, что у ЕС наибольшее количество погибших.

Сообщается, что движение не получило ответ на обращение от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана". Также не предоставила данные за 2023 год "Слуга народа".

Честно отмечает, что правящая партия посоветовала им изменить подход в расчетах и "должным образом использовать средства доноров".

В "Голосе" сообщили, что не имеют возможности собрать обновленные данные и предлагают использовать данные за 2022 год. 

Честно отмечает, что ряд областных и городских советов предоставил свои данные по депутатам на фронте и в теробороне − их обнародуют в ближайшее время.

В "ЧЕСНО" во внимание принимали данные только тех партий, которые имеют представительство в Верховной Раде или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.

Предыстория:

  • Ранее Движение Честно анализировало количество депутатов местных советов, которые в 2022 году пошли воевать. Среди них сообщалось о ряде женщин.
  • 28 февраля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что более 3,5 тысячи государственных служащих защищают Украину с оружием в руках по состоянию на конец первого года полномасштабной войны, 108 чиновников погибли и 80 получили ранения.

Темы: властьместная властьармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
власть
Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета
Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico
ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: