Честно подсчитало, сколько депутатов служат в армии

Более 600 депутатов местного уровня от ключевых партий в Украине пошли служить в армию, чтобы противостоять российскому нашествию, сообщает движение Чесно.

Источник: результаты исследования Честно по состоянию на август

Прямая речь лидера Честно Виты Думанской: "России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо этого отсиживаются в тылу за спинами граждан. Однако, как показывает исследование Движения Честно, значительная часть депутатов местных советов сейчас на фронте и наравне с другими защищают суверенитет нашего государства. Важно, чтобы партии ценили этот вклад и помогали общественному сектору освещать достижения коллег на фронте".

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Детали: Сообщается, что наибольший процент депутатов-фронтовиков на местном уровне имеет "Радикальная партия" (22 военнослужащих среди 71 депутата, что составляет 31% от общего количества депутатов советов, которые исследуются), на втором месте "Свобода" (102 из 402 депутатов, которые имеют мандаты в городских, областных и районных советах, сейчас проходят службу − это 25,6%), а на третьем − "Европейская Солидарность" (служат 328, или 13,7% местных депутатов уровня городских, областных и районных советов).

Инфографика Честно

Честно подчеркивает, что у ЕС наибольшее количество погибших.

Сообщается, что движение не получило ответ на обращение от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана". Также не предоставила данные за 2023 год "Слуга народа".

Честно отмечает, что правящая партия посоветовала им изменить подход в расчетах и "должным образом использовать средства доноров".

В "Голосе" сообщили, что не имеют возможности собрать обновленные данные и предлагают использовать данные за 2022 год.

Честно отмечает, что ряд областных и городских советов предоставил свои данные по депутатам на фронте и в теробороне − их обнародуют в ближайшее время.

В "ЧЕСНО" во внимание принимали данные только тех партий, которые имеют представительство в Верховной Раде или входят в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеют депутатов во многих регионах Украины.

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