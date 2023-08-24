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До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 12:42
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Наслідки ракетного удару по Дніпру 24 серпня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 10.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Зараз в лікарні перебувають троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками удару. 

Що передувало:

  • Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру. Одну з цілей збили захисники з Повітряного командування "Схід".
  • Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. У постраждалого здебільшого рвані рани та осколкові поранення.
  • За інформацією місцевої влади, пошкоджені з десяток об'єктів. Серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Також понівечені 15 кіосків.
  • Крім того, ушкоджень зазнали два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Теми: Дніпроракетний ударвибух
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