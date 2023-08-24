До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Четвер, 24 серпня 2023, 12:42
Кількість постраждалих через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 10.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Деталі: Зараз в лікарні перебувають троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками удару.
Що передувало:
- Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру. Одну з цілей збили захисники з Повітряного командування "Схід".
- Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. У постраждалого здебільшого рвані рани та осколкові поранення.
- За інформацією місцевої влади, пошкоджені з десяток об'єктів. Серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Також понівечені 15 кіосків.
- Крім того, ушкоджень зазнали два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.