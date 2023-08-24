До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру

Кількість постраждалих через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 10.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Зараз в лікарні перебувають троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками удару.

Що передувало: