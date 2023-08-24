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До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 12:42
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
Последствия ракетного удара по Днепру 24 августа. Фото: Днепропетровская ОГА

Количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Днепру возросло до 10.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Сейчас в больнице находятся три человека. Это 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести. Херсонская ОВА опубликовала видео с последствиями удара.

Что предшествовало:

  • Россия ночью ударила ракетами по Днепру. Одну из целей сбили защитники из Воздушного командования "Восток".
  • Но есть и попадания. Разрушениям подвергся транспортный объект. У пострадавшего в основном рваные раны и осколочные ранения.
  • По информации местных властей, повреждены с десяток объектов. Среди них - банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Также изуродованы 15 киосков.
  • Кроме того, повреждения получили два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Темы: Днепрракетный ударвзрыв
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