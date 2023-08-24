До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру

Количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Днепру возросло до 10.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Сейчас в больнице находятся три человека. Это 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести. Херсонская ОВА опубликовала видео с последствиями удара.

Что предшествовало: