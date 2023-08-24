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Після смерті Пригожина "ПВК Вагнер" стане ще небезпечнішою - Моравецький

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 15:24
Після смерті Пригожина ПВК Вагнер стане ще небезпечнішою - Моравецький
Матеуш Моравецький, Getty Images

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький боїться, що після смерті Євгенія Пригожина найманців "ПВК Вагнер" контролюватиме безпосередньо Кремль, що зробить їх ще більш небезпечними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Onet

Деталі: "Я не буду коментувати, збіг це чи ні", – заявив Моравецький, маючи на увазі авіакатастрофу, в якій, за повідомленнями, загинув Пригожин.

"Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група Вагнера, яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою", – додав він.

Моравецький також заявив, що, безумовно, під наглядом Путіна група Вагнера буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів і "всіляких рухів у підриві політики безпеки".

Нагадаємо:

  • В ЄС не мають можливості перевірити інформацію про авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в РФ і не хочуть спекулювати щодо наслідків цієї події.
  • В середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.

Теми: ПольщаПригожинВагнер
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