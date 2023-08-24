Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: 60-70% морських дронів росіяни знищують, але й 30% – проблема для флоту РФ

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 16:09
Буданов: 60-70% морських дронів росіяни знищують, але й 30% – проблема для флоту РФ
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, Українська правда

До 70% морських дронів-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об’єктів біля окупованого Криму, російські окупаційні війська знищують, проте третина досягає своїх цілей і завдає шкоди ворожим кораблям.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Керівник ГУР відмовився назвати кількість дронів, які використовує Україна, чи завдань, які вони виконують. За його словами, дронів багато.

Пряма мова: "Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. 

Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. 

Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%".

Деталі: За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на довготривалий ремонт".

Пряма мова: "До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. 

Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно за 100 метрів від корабля, а заряд досить-таки потужний, і уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку".

Деталі: Керівник ГУР назвав морські дрони ефективною зброєю для стримування. 

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", – сказав Буданов.

За його словами, Україна вже освоїла "нормальне таке серійне виробництво" згаданих дронів. "Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде", – додав він.

Передісторія:

  • Раніше Служба безпеки України оприлюднила відео і фото з надводними дронами SeaBaby ("Морський малюк"). 
  • Публікація з’явилася після того, як голова СБУ Василь Малюк у коментарі СNN заявив, що ці дрони атакували Керченський міст у липні 2023 року, а також великий десантний корабель "Оленьогірський гірник" і танкер SIG.
  • За словами Малюка, виготовлення морських надводних дронів налагодили на території України на одному з підземних виробництв. 
  • Розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі "опинилися під загрозою", а Україні вдалося знайти "слабку ланку".

Теми: БудановбезпілотникиКримЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Буданов
Буданов про висадку в Криму: Буде наземна операція і повернення територій
Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять
Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: