Буданов: 60-70% морських дронів росіяни знищують, але й 30% – проблема для флоту РФ

До 70% морських дронів-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об’єктів біля окупованого Криму, російські окупаційні війська знищують, проте третина досягає своїх цілей і завдає шкоди ворожим кораблям.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Керівник ГУР відмовився назвати кількість дронів, які використовує Україна, чи завдань, які вони виконують. За його словами, дронів багато.

Пряма мова: "Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато.

Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб.

Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%".

Деталі: За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на довготривалий ремонт".

Пряма мова: "До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося.

Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно за 100 метрів від корабля, а заряд досить-таки потужний, і уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку".

Деталі: Керівник ГУР назвав морські дрони ефективною зброєю для стримування.

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", – сказав Буданов.

За його словами, Україна вже освоїла "нормальне таке серійне виробництво" згаданих дронів. "Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде", – додав він.

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