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Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но и 30% – проблема для флота РФ

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 16:09
Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но и 30% – проблема для флота РФ
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, Украинская правда

До 70% морских дронов-камикадзе, которые Украина применяет для поражения объектов возле оккупированного Крыма, российские оккупационные войска уничтожают, однако треть достигает своих целей и наносит ущерб вражеским кораблям.

Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Детали: Руководитель ГУР отказался назвать количество дронов, которые использует Украина, или задач, которые они выполняют. По его словам, дронов много.

Прямая речь: "По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, те, что делают ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте так скажем: это много. Это на самом деле много. 

Насколько это все эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставимы, то можно сказать, что это – достаточно эффективный способ. 

Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они уничтожают. Это правда. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако же для них проблема – в тех 30%".

Детали: По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на длительный ремонт".

Прямая речь: "К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известный был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. 

Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно-таки мощный, и обломками было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке".

Детали: Руководитель ГУР назвал морские дроны эффективным оружием для сдерживания. 

"Это не является оружием наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – сказал Буданов.

По его словам, Украина уже освоила "нормальное такое серийное производство" упомянутых дронов. "Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", – добавил он.

Предыстория:

  • Ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео и фото с надводными дронами SeaBaby ("Морской малыш").
  • Публикация появилась после того, как глава СБУ Василий Малюк в комментарии СNN заявил, что эти дроны атаковали Керченский мост в июле 2023 года, а также большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.
  • По словам Малюка, изготовление морских надводных дронов наладили на территории Украины на одном из подземных производств.
  • Разведка Великобритании заявила, что из-за атак украинских дронов пути военных поставок России в Черном море "оказались под угрозой", а Украине удалось найти "слабое звено".

Темы: БудановбеспилотникиКрымЧФ России
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