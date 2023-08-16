CNN оприлюднила ексклюзивні кадри СБУ атаки на Кримський міст у липні
Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.
Джерело: CNN
Деталі: Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.
"Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України, – сказав він. – Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорский горняк" і танкера SIG".
СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.
Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент влучання одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.
"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк.
Малюк також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.
Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.
"На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, – сказав він в інтерв'ю CNN. – Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане".
За словами Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.
Але він сказав: "Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотники виробляються на секретному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством".
Передісторія:
- Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".