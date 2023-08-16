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CNN оприлюднила ексклюзивні кадри СБУ атаки на Кримський міст у липні

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 06:18
CNN оприлюднила ексклюзивні кадри СБУ атаки на Кримський міст у липні
скриншот із відео CNN

Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.

Джерело: CNN

Деталі: Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

"Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України, – сказав він. – Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорский горняк" і танкера SIG".

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент влучання одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк.

Малюк також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

"На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, – сказав він в інтерв'ю CNN. – Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане".

За словами Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.

Але він сказав: "Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого. Ці безпілотники виробляються на секретному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством".

Передісторія:

Теми: Керченський містСБУвійна
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