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ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 16:23
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
Офіс генерального прокурора

На Львівщині у Яворівському районі заступник командира військової частини змушував підлеглих будувати власний будинок.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру заступнику командира однієї із військових частин за фактом перевищення влади чи службових повноважень.

За даними слідства, підполковник використав своє службове становище та залучив підлеглих до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині.

Правоохоронці виявили у службовий час на об'єкті сімох солдатів, які працювали на будівництві.

 
Офіс генерального прокурора

Підозрюваного затримали. Під час обшуків знайдено будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 600 доларів США та 1300 євро готівки.

 
Офіс генерального прокурора

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Передісторія: На Закарпатті 2 серпня правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування, у якого знайшли символіку РФ та видані в Росії документи, та який змушував підлеглих будувати власний будинок.

Від початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень роботи військкоматів та ВЛК, вручили 21 підозру.

Теми: прокуратураЛьвівщина
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