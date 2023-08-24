ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом

На Львовщине в Яворивском районе заместитель командира воинской части заставлял подчиненных строить собственный дом.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении заместителю командира одной из воинских частей по факту превышения власти или служебных полномочий.

По данным следствия, подполковник использовал свое служебное положение и привлек подчиненных к строительству собственного частного дома в Яворивском районе Львовской области.

Правоохранители обнаружили в служебное время на объекте семерых солдат, которые работали на строительстве.

Офис генерального прокурора

Подозреваемого задержали. Во время обысков найдено строительное оборудование, документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность военного, мобильные телефоны, а также 14 600 долларов США и 1300 евро наличных.

Офис генерального прокурора

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Предыстория:

На Закарпатье 2 августа правоохранители разоблачили руководителя районного территориального центра комплектования, у которого нашли символику РФ и выданные в России документы, и который заставлял подчиненных строить собственный дом.

С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы военкоматов и ВВК, вручили 21 подозрение.