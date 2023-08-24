У США вважають, що літак Пригожина збила російська ракета - Reuters
Четвер, 24 серпня 2023, 19:20
Чиновники в уряді США думають, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", ймовірно збила ракета, пущена з території РФ.
Джерело: Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з ватажками ПВК "Вагнер" збила ракета "земля-повітря", запущена з російської території.
Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.
Нагадаємо:
- В середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був зареєстрований ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин та його заступник Дмітрій "Вагнер" Уткін, чий позивний дав назву угрупованню.
- У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.
- Президент Литви вважає, що якщо смерть Пригожина підтвердиться, безпекова ситуація від цього не стане кращою.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.