Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США вважають, що літак Пригожина збила російська ракета - Reuters

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 19:20
У США вважають, що літак Пригожина збила російська ракета - Reuters
Фото з Telegram The Moscow Time

Чиновники в уряді США думають, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", ймовірно збила ракета, пущена з території РФ.

Джерело: Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з ватажками ПВК "Вагнер" збила ракета "земля-повітря", запущена з російської території. 

Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.

Нагадаємо:

  • В середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був зареєстрований ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин та його заступник Дмітрій "Вагнер" Уткін, чий позивний дав назву угрупованню.
  • У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.
  • Президент Литви вважає, що якщо смерть Пригожина підтвердиться, безпекова ситуація від цього не стане кращою.  
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.  

Теми: ПригожинСШАРосіяобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Усі новини...
Пригожин
Про мертвих або добре, або нічого: Путін похвалив Пригожина
Після смерті Пригожина "ПВК Вагнер" стане ще небезпечнішою - Моравецький
Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують
Останні новини
04:27
Через ракетну загрозу в Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:05
Пентагон цієї ночі випробовує міжконтинентальну балістичну ракету 
03:32
Британський уряд заборонить "ПВК Вагнер" і конфіскує активи – міністр
02:51
Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW
01:42
ЦНС: на Запоріжжі окупанти готуються до відступу − розграбували завод у Токмаку
01:03
Кубинців змушували воювати за Росію в Україні — МЗС Куби
00:42
оновленоНа Одещині була загроза застосування "Шахедів" — ПС
00:24
Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Брянщині
00:05
Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів
23:37
У Білому домі побачили дію санкцій через переговори Росії з КНДР
Усі новини...
Реклама: