У США вважають, що літак Пригожина збила російська ракета - Reuters

Чиновники в уряді США думають, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", ймовірно збила ракета, пущена з території РФ.

Джерело: Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з ватажками ПВК "Вагнер" збила ракета "земля-повітря", запущена з російської території.

Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.

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