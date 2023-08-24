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В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 19:20
В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters
Фото из Telegram The Moscow Time

Чиновники в правительстве США думают, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК "Вагнер" сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Напомним:

  • В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.
  • В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что главарь "вагнеровцев" действительно погиб.
  • Президент Литвы считает, что если смерть Пригожина подтвердится, ситуация с безопасностью от этого не станет лучше.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.

Темы: ПригожинСШАРосcияобстрел
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