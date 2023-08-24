В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters

Чиновники в правительстве США думают, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК "Вагнер" сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Напомним: