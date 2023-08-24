Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 19:20
В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters
Фото из Telegram The Moscow Time

Чиновники в правительстве США думают, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК "Вагнер" сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Напомним:

  • В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.
  • В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что главарь "вагнеровцев" действительно погиб.
  • Президент Литвы считает, что если смерть Пригожина подтвердится, ситуация с безопасностью от этого не станет лучше.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.

Темы: ПригожинСШАРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

Все новости...
Пригожин
О мертвых или хорошо, или ничего: Путин похвалил Пригожина
После смерти Пригожина "ЧВК Вагнер" станет еще опаснее - Моравецкий
Лагерь Вагнера в Беларуси активно демонтируют
Последние новости
03:32
Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр
02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
00:42
ОбновленоВ Одесской области была угроза применения "Шахедов" - ВС
00:24
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине
00:05
Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов
23:37
В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
23:26
Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых
23:04
Россияне запустили беспилотники по южным областям и активизировали авиацию - ПС
Все новости...
Реклама: