В США считают, что самолет Пригожина сбила российская ракета - Reuters
Четверг, 24 августа 2023, 19:20
Чиновники в правительстве США думают, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.
Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК "Вагнер" сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.
Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.
Напомним:
- В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.
- В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что главарь "вагнеровцев" действительно погиб.
- Президент Литвы считает, что если смерть Пригожина подтвердится, ситуация с безопасностью от этого не станет лучше.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.