Західна розвідка припускає, що в літаку Пригожина міг статися вибух - ЗМІ

Американські та європейські офіційні особи заявили, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", розбився через вибух всередині лайнера.

Джерело: The New York Times, Associated Press

Деталі: Таку думку посадовці висловили після ознайомлення з попередніми звітами розвідки.

Остаточного висновку ще не зроблено, але вибух всередині є основною версією причини падіння літака в полі між Москвою і Санкт-Петербургом.

Вибух могла спричинити бомба або інший пристрій, закладений на борту літака. Хоча розглядаються й інші версії, як, наприклад, неякісне паливо.

Американські чиновники кажуть, що розвідка США не підтвердила смерть Пригожина. Проте багато експертів заявили, що він, швидше за все, загинув в авіакатастрофі.

Неназваний західний чиновник розповів, що його країна зібрала кілька доказів того, що Пригожин був на борту літака.

Супутникова розвідка США не виявила запуску ракети, і немає інших доказів того, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом.

Американські та європейські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що, на їхню думку, президент Росії Володимир Путін наказав знищити літак, намагаючись вбити Пригожина.

Associated Press з посиланням на американських та європейських посадовців також пише про вибух як основну версію.

Їхні співрозмовники не вдавалися у деталі припущень про те, що могло спричинити вибух.

Передісторія: Раніше 24 серпня чиновники в уряді США заявляли, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", ймовірно збила ракета, пущена з території РФ.

В середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був зареєстрований ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин та його заступник Дмітрій "Вагнер" Уткін, чий позивний дав назву угрупованню.