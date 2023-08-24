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Западная разведка предполагает, что в самолете Пригожина мог произойти взрыв - СМИ

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 21:44
Западная разведка предполагает, что в самолете Пригожина мог произойти взрыв - СМИ
AFP via Getty Images

Американские и европейские официальные лица заявили, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", разбился из-за взрыва внутри лайнера.

Источник: The New York Times, Associated Press

Детали: Такое мнение чиновники высказали после ознакомления с предварительными отчетами разведки.

Окончательного вывода еще не сделано, но взрыв внутри является основной версией причины падения самолета в поле между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Взрыв могла вызвать бомба или другое устройство, заложенное на борту самолета. Хотя рассматриваются и другие версии, как, например, некачественное топливо.

Американские чиновники говорят, что разведка США не подтвердила смерть Пригожина. Однако многие эксперты заявили, что он, скорее всего, погиб в авиакатастрофе. 

Неназванный западный чиновник рассказал, что его страна собрала несколько доказательств того, что Пригожин был на борту самолета.

Спутниковая разведка США не обнаружила запуска ракеты, и нет других доказательств того, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом.

Американские и европейские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что, по их мнению, президент России Владимир Путин приказал уничтожить самолет, пытаясь убить Пригожина.

Associated Press со ссылкой на американских и европейских чиновников также пишет о взрыве как основной версии. 

Их собеседники не вдавались в детали предположений о том, что могло вызвать взрыв. 

Предыстория: 

Ранее 24 августа чиновники в правительстве США заявляли, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители "ЧВК Вагнер", вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.

В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.

Темы: СШАРосcия
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