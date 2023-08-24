У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються

В окупованому Севастополі увечері 24 серпня прозвучала серія вибухів, окупанти традиційно запевняють, що це військові тренуються.

Джерело: місцеві Telegram-канали, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telergram

Деталі: Повідомляється про не менше 7 вибухів. Однак Развожаєв пізніше написав, що це військові проводять навчальні стрільби.

Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.

"Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста", - переконує він жителів міста.

Також, за його словами, навчяання зі стрільбою продовжаться до 23.00.

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