У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються
Четвер, 24 серпня 2023, 21:51
В окупованому Севастополі увечері 24 серпня прозвучала серія вибухів, окупанти традиційно запевняють, що це військові тренуються.
Джерело: місцеві Telegram-канали, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telergram
Деталі: Повідомляється про не менше 7 вибухів. Однак Развожаєв пізніше написав, що це військові проводять навчальні стрільби.
Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.
"Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста", - переконує він жителів міста.
Також, за його словами, навчяання зі стрільбою продовжаться до 23.00.
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