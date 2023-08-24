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У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 серпня 2023, 21:51
У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються
СЕВАСТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З WIKIPEDIA

В окупованому Севастополі увечері 24 серпня прозвучала серія вибухів, окупанти традиційно запевняють, що це військові тренуються.

Джерело: місцеві Telegram-канали, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telergram

Деталі: Повідомляється про не менше 7 вибухів. Однак Развожаєв пізніше написав, що це військові проводять навчальні стрільби.

Він повідомив, що навчання проходять на полігоні у Козачій бухті. Військові стріляють, у тому числі, з ручних гранатометів.

"Залежно від напрямку вітру, звук може бути чути в різних районах міста", - переконує він жителів міста.

Також, за його словами, навчяання зі стрільбою продовжаться до 23.00.

Що було раніше

  • Перед цим в гур розповіли, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації, яка проводиться спільно з ВМС.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що окремими ударами по Криму все не закінчиться: буде наземна операція і "повернення наших територій".

Теми: Севастопольвійнаокупація
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