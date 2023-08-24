Буданов про висадку в Криму: Буде наземна операція і повернення територій

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов обіцяє, що окремими ударами по Криму все не закінчиться: буде наземна операція і "повернення наших територій".

Джерело: Буданов в ефірі національного телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, важливість операції ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ в Криму полягає в тому, щоб люди там повірили, що перемога та їхнє звільнення не за горами.

Пряма мова: "Важливість цієї спецоперації, насамперед, у тому, щоб люди повірили. Насамперед, люди навіть не на території материкової України, а в Криму. Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами".

Деталі: Начальник ГУР запевнив, що повернення людей у Криму до нормального життя триває, і про них ніхто не забув.

Пряма мова: "І ніхто не збирається їх просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому".

Детали: За словами Буданова, будь-яка дипломатія "без реальної сили – безсила".

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