В Севастополе слышны взрывы: оккупанты убеждают, что это военные тренируются

В оккупированном Севастополе вечером 24 августа прозвучала серия взрывов, оккупанты традиционно уверяют, что это военные тренируются.

Источник: местные Telegram-каналы, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telergram

Детали: Сообщается о не менее 7 взрывах. Однако Развожаев позже написал, что это военные проводят учебные стрельбы.

Он сообщил, что учения проходят на полигоне в Казачьей бухте. Военные стреляют, в том числе, из ручных гранатометов.

"В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", - убеждает он жителей города.

Также, по его словам, учения со стрельбой продолжатся до 23.00.

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