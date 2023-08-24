В Севастополе слышны взрывы: оккупанты убеждают, что это военные тренируются
Четверг, 24 августа 2023, 21:51
В оккупированном Севастополе вечером 24 августа прозвучала серия взрывов, оккупанты традиционно уверяют, что это военные тренируются.
Источник: местные Telegram-каналы, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telergram
Детали: Сообщается о не менее 7 взрывах. Однако Развожаев позже написал, что это военные проводят учебные стрельбы.
Он сообщил, что учения проходят на полигоне в Казачьей бухте. Военные стреляют, в том числе, из ручных гранатометов.
"В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", - убеждает он жителей города.
Также, по его словам, учения со стрельбой продолжатся до 23.00.
Что предшествовало:
- Перед этим в ГУР рассказали, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов пообещал, что отдельными ударами по Крыму все не закончится: будет наземная операция и "возвращение наших территорий".