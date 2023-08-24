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У Пентагоні не певні, що літак Пригожина збила ракета

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 23:56
У Пентагоні не певні, що літак Пригожина збила ракета
Фото: Getty Images

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що Сполучені Штати наразі не мають вичерпної інформації про ситуацію з аварією літака, на борту якого міг перебувати ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, але вважають, що його, найімовірніше, вбили.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "За нашою попередньою оцінкою, Пригожина, ймовірно, вбили. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію. У нас немає інформації, яка б вказувала на поширювані у ЗМІ повідомлення, що літак збила ракета "земля-повітря". За нашою оцінкою, ця інформація не є точною".

Деталі: Речник Пентагону відмовився надавати інші подробиці, заявивши, що у США немає додаткової інформації стосовно ймовірної загибелі Пригожина.

Передісторія:

  • Раніше агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців повідомило, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК "Вагнер", могла збити ракета з території Росії.
  • Натомість The New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пишуть, що західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з керівником ПВК "Вагнер" вибух на борту.
  • У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якох Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.

Теми: ПригожинСШАРосія
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