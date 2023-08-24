У Пентагоні не певні, що літак Пригожина збила ракета

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що Сполучені Штати наразі не мають вичерпної інформації про ситуацію з аварією літака, на борту якого міг перебувати ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, але вважають, що його, найімовірніше, вбили.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "За нашою попередньою оцінкою, Пригожина, ймовірно, вбили. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію. У нас немає інформації, яка б вказувала на поширювані у ЗМІ повідомлення, що літак збила ракета "земля-повітря". За нашою оцінкою, ця інформація не є точною".

Деталі: Речник Пентагону відмовився надавати інші подробиці, заявивши, що у США немає додаткової інформації стосовно ймовірної загибелі Пригожина.

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