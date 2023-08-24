В Пентагоне не уверены, что самолет Пригожина сбила ракета

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "По нашей предварительной оценке, Пригожина, вероятно, убили. Мы продолжаем анализировать ситуацию. У нас нет информации, которая бы указывала на распространяемые в СМИ сообщения, что самолет сбила ракета "земля-воздух". По нашей оценке, эта информация не является точной".

Детали: Представитель Пентагона отказался предоставлять другие подробности, заявив, что у США нет дополнительной информации относительно вероятной гибели Пригожина.

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