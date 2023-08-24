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В Пентагоне не уверены, что самолет Пригожина сбила ракета

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 23:56
В Пентагоне не уверены, что самолет Пригожина сбила ракета
Фото: Getty Images

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "По нашей предварительной оценке, Пригожина, вероятно, убили. Мы продолжаем анализировать ситуацию. У нас нет информации, которая бы указывала на распространяемые в СМИ сообщения, что самолет сбила ракета "земля-воздух". По нашей оценке, эта информация не является точной".

Детали: Представитель Пентагона отказался предоставлять другие подробности, заявив, что у США нет дополнительной информации относительно вероятной гибели Пригожина.

Предистория:

  • Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК "Вагнер", могла сбить ракета с территории России.
  • В то же время The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" взрыв на борту.
  • В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • В июне этого года группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которого Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.

Темы: ПригожинСШАРосcия
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