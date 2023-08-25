Міноборони РФ заявило про збиття ракети С-200 над Калузькою областю
П'ятниця, 25 серпня 2023, 02:04
Міністерство оборони РФ стверджує, що російські сили протиповітряної оборони збили над Калузькою областю ракету доопрацьованого комплексу ППО С-200.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Окупанти заявили, що доопрацьована українська ракета С-200 намагалась атакувати територію РФ, однак нібито була виявлена і знищена засобами ППО над територією Калузької області.
Перед тим росЗМІ повідомили, що у Калузькій і Тульській областях вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, а московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" призупинили роботу.