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Міноборони РФ заявило про збиття ракети С-200 над Калузькою областю

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 02:04
Міноборони РФ заявило про збиття ракети С-200 над Калузькою областю
ЗРК С-200. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністерство оборони РФ стверджує, що російські сили протиповітряної оборони збили над Калузькою областю ракету доопрацьованого комплексу ППО С-200.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram 

Деталі: Окупанти заявили, що доопрацьована українська ракета С-200 намагалась атакувати територію РФ, однак нібито була виявлена і знищена засобами ППО над територією Калузької області.

Перед тим росЗМІ повідомили, що у Калузькій і Тульській областях вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, а московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" призупинили роботу.

Теми: Росіяракетний ударППО
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