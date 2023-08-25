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Минобороны РФ заявило о сбитии ракеты С-200 над Калужской областью

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 02:04
Минобороны РФ заявило о сбитии ракеты С-200 над Калужской областью
ЗРК С-200. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министерство обороны РФ утверждает, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Калужской областью ракету доработанного комплекса ПВО С-200.

Источник: Минобороны РФ в Telegram 

Детали: Оккупанты заявили, что доработанная украинская ракета С-200 пыталась атаковать территорию РФ, однако якобы была обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Перед тем росСМИ сообщили, что в Калужской и Тульской областях ночью 25 августа прогремела серия взрывов, а московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" приостановили работу.

Темы: Росcияракетный ударПВО
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