У Росії заявили про атаку 42 безпілотників на Крим

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 25 серпня 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міноборони стверджують, що засоби ППО виявили над захопленим півостровом 42 безпілотних літальних апарати.

Повідомляється, що над територією Криму нібито знищено 9 БПЛА, а ще 33 – нібито придушено засобами РЕБ, після чого вони зазнали аварії, не досягнувши мети.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прольоту одного з дронів над Сімферополем.

Нагадаємо: Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі 25 серпня кілька безпілотників спробували атакувати місто, однак нібито були збиті над Чорним морем.