Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про атаку 42 безпілотників на Крим

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 05:25
У Росії заявили про атаку 42 безпілотників на Крим
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 25 серпня 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram  

Деталі: У російському Міноборони стверджують, що засоби ППО виявили над захопленим півостровом 42 безпілотних літальних апарати.

Повідомляється, що над територією Криму нібито знищено 9 БПЛА, а ще 33 – нібито придушено засобами РЕБ, після чого вони зазнали аварії, не досягнувши мети.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео прольоту одного з дронів над Сімферополем.

Нагадаємо: Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі 25 серпня кілька безпілотників спробували атакувати місто, однак нібито були збиті над Чорним морем.

Теми: Кримбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
У Калузькій і Тульській областях прогриміли вибухи – росЗМІ
Міноборони РФ заявило про збиття ракети С-200 над Калузькою областю
Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: