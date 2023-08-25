Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 05:25
В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Министерство обороны России заявило, что ночью 25 августа 42 беспилотника пытались атаковать аннексированный Крым.

Источник: Минобороны РФ в Telegram  

Детали: В российском Минобороны утверждают, что средства ПВО обнаружили над захваченным полуостровом 42 беспилотных летательных аппарата.

Сообщается, что над территорией Крыма якобы уничтожено 9 БПЛА, а еще 33 – якобы подавлены средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео пролета одного из дронов над Симферополем.

Напомним: Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 25 августа несколько беспилотников попытались атаковать город, однако якобы были сбиты над Черным морем.

Темы: Крымбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
В Калужской и Тульской областях прогремели взрывы – росСМИ
Минобороны РФ заявило о сбитии ракеты С-200 над Калужской областью
Севастополь атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что все БПЛА сбиты
Захватчики продолжают похищать украинских детей – ЦНС
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: