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В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 05:25
В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Министерство обороны России заявило, что ночью 25 августа 42 беспилотника пытались атаковать аннексированный Крым.

Источник: Минобороны РФ в Telegram  

Детали: В российском Минобороны утверждают, что средства ПВО обнаружили над захваченным полуостровом 42 беспилотных летательных аппарата.

Сообщается, что над территорией Крыма якобы уничтожено 9 БПЛА, а еще 33 – якобы подавлены средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео пролета одного из дронов над Симферополем.

Напомним: Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 25 августа несколько беспилотников попытались атаковать город, однако якобы были сбиты над Черным морем.

Темы: Крымбеспилотники
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