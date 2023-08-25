В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым

Министерство обороны России заявило, что ночью 25 августа 42 беспилотника пытались атаковать аннексированный Крым.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что средства ПВО обнаружили над захваченным полуостровом 42 беспилотных летательных аппарата.

Сообщается, что над территорией Крыма якобы уничтожено 9 БПЛА, а еще 33 – якобы подавлены средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео пролета одного из дронов над Симферополем.

Напомним: Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 25 августа несколько беспилотников попытались атаковать город, однако якобы были сбиты над Черным морем.