В России заявили об атаке 42 беспилотников на Крым
Пятница, 25 августа 2023, 05:25
Министерство обороны России заявило, что ночью 25 августа 42 беспилотника пытались атаковать аннексированный Крым.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: В российском Минобороны утверждают, что средства ПВО обнаружили над захваченным полуостровом 42 беспилотных летательных аппарата.
Сообщается, что над территорией Крыма якобы уничтожено 9 БПЛА, а еще 33 – якобы подавлены средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели.
Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео пролета одного из дронов над Симферополем.
Напомним: Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 25 августа несколько беспилотников попытались атаковать город, однако якобы были сбиты над Черным морем.