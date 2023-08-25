Пентагон: "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні
Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.
Джерело: речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".
Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.
Пряма мова: "Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України".
Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.
Що передувало:
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.
- Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ймовірна загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не особливо впливає на безпекову ситуацію.