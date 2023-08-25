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Пентагон: "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 08:45
Пентагон: Вагнер вже не є суттєвим фактором війни в Україні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Джерело: речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

Пряма мова: "Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України".

Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.

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Теми: ВагнерСШАвійнаПригожин
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