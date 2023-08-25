Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 08:45
Пентагон: Вагнер вже не є суттєвим фактором війни в Україні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Джерело: речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

Пряма мова: "Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України".

Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.

Що передувало: 

Теми: ВагнерСШАвійнаПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відео, фотоРФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих, 31 поранений, під завалами люди

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Парламент призначив Кириленка главою АМКУ

Суд ЄС відмовився скасувати санкції ще чотирьом російським олігархам

Рада призначила Умєрова міністром оборони

Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters

Усі новини...
Вагнер
Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
ISW прогнозує зникнення "Вагнера" як квазінезалежної ПВК
Зеленський про залишок "вагнерівців": Ніхто не знає, для кого це страшніше
Останні новини
17:08
Суд конфіскував та передав АРМА металопродукцію компанії російського мільярдера на 3 мільйони
16:55
У Пакистані судитимуть батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей
16:45
Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
16:37
фотоУ Харкові затримали міграційників, які вимагали хабарі за видачу паспортів
16:30
оновлено, відео, фотоРФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих, 31 поранений, під завалами люди
16:28
Справа Приватбанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджентом 8,4 мільярдів
16:22
інфографікаПовернення е-декларування: частина "слуг народу" витягла картки й не голосувала
16:16
Румунія посилить захист неба після падіння уламків дрона на території країни
16:07
Підприємці, які працевлаштували ВПО, цьогоріч вже отримали 126 мільйонів від держави
15:43
відеоЧоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому
Усі новини...
Реклама: