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Пентагон: "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 08:45
Пентагон: Вагнер уже не является существенным фактором войны в Украине
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Наемники из группы Вагнера больше не является фактором в войне России против Украины.

Источник: представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Пентагона, роль группы Вагнера как боевой силы "в значительной степени по всем намерениям и целям больше не является фактором на поле боя в Украине".

Райдер напомнил, что после мятежа группы Вагнера два месяца назад в России эти силы фактически вывели из-под Бахмута и поля боя в целом.

Прямая речь: "Но, по всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. И они больше не являются существенным фактором, когда речь идет о конфликте внутри Украины".

Он также указал, что "вагнеровцы", по сути, "были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя" в Украине.

Что предшествовало:

  • Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально опасной.
  • В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятная гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не особо влияет на ситуацию с безопасностью.

Темы: ВагнерСШАвойнаПригожин
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