Пентагон: "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине

Наемники из группы Вагнера больше не является фактором в войне России против Украины.

Источник: представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Пентагона, роль группы Вагнера как боевой силы "в значительной степени по всем намерениям и целям больше не является фактором на поле боя в Украине".

Райдер напомнил, что после мятежа группы Вагнера два месяца назад в России эти силы фактически вывели из-под Бахмута и поля боя в целом.

Прямая речь: "Но, по всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. И они больше не являются существенным фактором, когда речь идет о конфликте внутри Украины".

Он также указал, что "вагнеровцы", по сути, "были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя" в Украине.

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