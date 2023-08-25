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Песков: "ЧВК Вагнер" не существует, о будущем ничего сказать не могу

Елена РощинаПятница, 25 августа 2023, 14:07
Песков: ЧВК Вагнер не существует, о будущем ничего сказать не могу
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

В Кремле настаивают, что юридически "Вагнер" не является частной военной компанией, хотя такая группа наемников существует, о ее будущем после смерти основателя Евгения Пригожина ничего говорить не стали.

Источник: спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам

Прямая речь Пескова: "Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре "ЧВК Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер". 

Президент неоднократно говорил, что она внесла большой вклад в ход специальной военной операции (войны против Украины – ред.). Вчера и Пушилин говорил, что она внесла вклад в освобождение районов Донецкой народной республики (Украина и мир не признают ДНР и оккупацию – ред.). Геройство этих людей никогда не будет забыто – об этом говорил президент. 

Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу"

Детали: На вопрос, правда ли Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника Евгения Пригожина, Песков ответил: "Это не к нам вопрос. Кем он должен рассматриваться? Вы задаете вопрос мне. Де-юре не существует такой организации".

На предположение журналистки, что Трошев мог бы стать лидером группы "Вагнер", спикер Кремля сказал: "Его должен кто-то назначить по-вашему?".

Справка: 61-летний Андрей Трошев – полковник в отставке, бывший сотрудник органов МВД РФ, "герой России". Он принимал участие в Афганской и второй чеченской войнах. С началом "военной операции" РФ в Сирии Трошев, уже находившийся на пенсии, начал управлять тыловой службой и службой безопасности группы "Вагнер".

Трошев имеет позывной "Седой". Его называли вторым после Пригожина лицом в группе "Вагнера". Он стал первым из командиров, которые отказались продолжать участие в мятеже 24 июня 2023 года. По некоторым данным, он передал информацию в ФСБ России.

29 июня Путин назвал Трошева связанным с Кремлем командиром "Вагнера". Предполагалось, что именно он возглавит наемников, которые не поехали в Беларусь, оставшись верными Пригожину.

После попытки мятежа аналитики считали, что Кремль хочет сохранить наемников "Вагнера" для своих операций, но не под руководством Пригожина.

13 декабря 2021 года Трошев был внесён в санкционные списки всех стран Евросоюза, 29 июня 2022 года – в санкционный список Великобритании, а 26 февраля 2023 года – в санкционный список Украины.

23-24 июня 2023 года Пригожин попытался пойти маршем на Москву, но остановил мятеж и отправился в Беларусь с частью наемников. Предположительно, 23 августа он был убит в авиакатастрофе.

Темы: ВагнерРосcияПригожинПутин
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