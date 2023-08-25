Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило у заступника одеського військкома Дениса Галушка ознаки незаконного збагачення на 14 млн грн.

Джерело: НАЗК

Деталі: Повідомляється, що агентство моніторило спосіб життя Галушка і з’ясувало, що теща заступника військкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.

Також минулого року вона придбала автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. НАЗК акцентувало, що в договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тисяч гривень, тоді як реальна вартість машини 3,9 млн грн, що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Крім того, восени минулого року вона придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Водночас мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн. НАЗК наголошує, що мати заступника воєнкома також не була фінансово спроможною на це.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тисячі грн став і син воєнкома.

А дружина Галушка позаминулої осені купила автомобіль Mazda CX-5. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тисяч грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що − як підкреслює НАЗК − також свідчить про заниження реальної вартості.

Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.

"Крім зазначених покупок, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тисяч грн", − наголосили в НАЗК.

Разом з тим агентство встановило, що у Галушка та у його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

Висновок про виявлення ознак незаконного збагачення у Галушка НАЗК надіслало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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