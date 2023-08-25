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Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості

Ирина БалачукПятница, 25 августа 2023, 15:30
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Иллюстрация с сайта НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что обнаружило у заместителя одесского военкома Дениса Галушко признаки незаконного обогащения на 14 млн грн. 

Источник: НАПК

Детали: Сообщается, что агентство мониторило образ жизни Галушко и выяснило, что теща заместителя военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн.

Также в прошлом году она приобрела автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. НАПК акцентировало, что в договоре купли-продажи цена авто указана 5 тысяч гривен, тогда как реальная стоимость машины 3,9 млн грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля.

Кроме того, осенью прошлого года она приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

В то же время мать Галушко прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тысяч грн и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 млн грн. НАПК отмечает, что мать заместителя военкома также не была финансово способной на это.

Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тысячи грн стал и сын военкома.

А жена Галушко позапрошлой осенью купила автомобиль Mazda CX-5. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тысяч грн, хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн грн, что − как подчеркивает НАПК − также свидетельствует о занижении реальной стоимости.

Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн.

"Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тысяч грн", - отметили в НАПК.

Вместе с тем агентство установило, что у Галушко и у его близких лиц, отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

Заключение об обнаружении признаков незаконного обогащения у Галушко НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Предыстория:

  • В начале августа глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство начало мониторинг образа жизни 135 военкомов с 1795 по всей Украине.
  • 8 августа ГБР сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ГБР расследует уже 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.

Темы: НАПКОдесская областьТЦКкоррупция
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