Співвласником постачальника скандальної форми для ЗСУ був племінник нардепа від "Слуги народу" - УП

Одним із власників турецької компанії "Vector avia", яка поставила Міноборони замість зимової літню форму за завищеними у декілька раз цінами на $30 млн, був Олександр Касай, племінник нардепа від партії "Слуга народу" та члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

Джерело: розслідування "Української правди" спільно з Центром протидії корупції

Деталі: Повідомляється, що 26-річний Олександр Касай є гандболістом від "Мотор Січ". В розслідуванні йдеться про зв′язок з підприємством самого Геннадія Касая – до обрання нардепом він був директором палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ".

У телефонній розмові з журналістом Михайлом Ткачем Геннадій Касай відзначив, що не знає, як його племінник став співзасновником фірми-постачальника форми для Міноборони.

"Я цього не знаю, взагалі як він там став, і я не знав взагалі, що він там засновник (компанії "Vector avia" – ред.). Я з ним обговорював цю ситуацію вчора. І спитав, чи він засновник! Він сказав, що вийшов, і нічого там не робив", - зазначив Касай.

Нардеп також не зміг відповісти, звідки у молодого хлопця були кошти, щоб стати співзасновником компанії. Касай висловив припущення, що його племінник мав непогані заробітки від гандболу. "Звідки в нього кошти? Він гандболом займався, заробляв нормальні кошти. Він членом збірної України був, грав в найкращому клубі країни на сьогоднішній час", - сказав нардеп.

Також він підкреслив, що не бачить конфлікту інтересів у тому, що його племінник був засновником компанії-постачальника. Для мене було принципово, щоб він там (у засновниках компанії – ред.) не був. Я знаю на 100%, що на сьогоднішній день його там нема", - підкреслив він.

Пізніше Касай у Facebook написав, що у розслідування "маніпулятивна інформація" про нього та родинні зв′язки, ЗМІ наче це використовують дляа "нападок" на нього "як народного депутата, нашу партію і фракцію та навіть на президента".

Він підкреслив, що немає стосунку до фірми-постачальника, а також, що лише нещодавно дізнався, що його племінник був співзасновником вказаної фірми.

"В будь-якому випадку готовий долучатися до розслідування цього і будь-яких інших зловживань у оборонній сфері. І надавати необхідну допомогу правоохоронцям або тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради", - підкреслив він.

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