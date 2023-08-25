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Совладельцем поставщика скандальной формы для ВСУ был племянник нардепа от "Слуги народа" - УП

Станислав ПогориловПятница, 25 августа 2023, 17:02
Совладельцем поставщика скандальной формы для ВСУ был племянник нардепа от Слуги народа - УП
Александр Касай, соучредитель компании-поставщика для Минобороны

Одним из владельцев турецкой компании "Vector avia", которая поставила Минобороны вместо зимней летнюю форму по завышенным в несколько раз ценам на $30 млн, был Александр Касай, племянник нардепа от партии "Слуга народа" и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадия Касая.

Источник: расследование "Украинской правды" совместно с Центром противодействия коррупции

Детали: Сообщается, что 26-летний Александр Касай является гандболистом от "Мотор Сич". В расследовании говорится о связи с предприятием самого Геннадия Касая - до избрания нардепом он был директором дворца спорта "Юность" компании "Мотор Сич".

В телефонном разговоре с журналистом Михаилом Ткачом Геннадий Касай отметил, что не знает, как его племянник стал соучредителем фирмы-поставщика формы для Минобороны.

 

"Я этого не знаю, вообще как он там стал, и я не знал вообще, что он там основатель (компании "Vector avia" - ред.). Я с ним обсуждал эту ситуацию вчера. И спросил, он основатель! Он сказал, что вышел, и ничего там не делал", - отметил Касай.

Нардеп также не смог ответить, откуда у молодого парня были средства, чтобы стать соучредителем компании. Касай высказал предположение, что его племянник имел неплохие заработки от гандбола. "Откуда у него средства? Он гандболом занимался, зарабатывал нормальные средства. Он членом сборной Украины был, играл в лучшем клубе страны на сегодняшнее время", - сказал нардеп.

Также он подчеркнул, что не видит конфликта интересов в том, что его племянник был учредителем компании-поставщика. Для меня было принципиально, чтобы он там (в учредителях компании - ред.) не был. Я знаю на 100%, что на сегодняшний день его там нет", - подчеркнул он.

Позже Касай в Facebook написал, что в расследовании "манипулятивная информация" о нем и родственных связях, СМИ как будто это используют для "нападок" на него "как народного депутата, нашу партию и фракцию и даже на президента".

Он подчеркнул, что не имеет отношения к фирме-поставщику, а также, что только недавно узнал, что его племянник был соучредителем указанной фирмы.

"В любом случае готов участвовать в расследовании этого и любых других злоупотреблений в оборонной сфере. И оказывать необходимую помощь правоохранителям или временной следственной комиссии Верховной Рады", - подчеркнул он.

Узнать больше: Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Предистория:

  • 10 августа издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
  • В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.
  • На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку, а около 120 тысяч комплектов формы сейчас уже у военных.

Темы: МинобороныВооруженные силы
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