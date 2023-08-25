Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 21:43

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував можливість переговорів Києва та Москви, нагадавши про загадкову авіатрощу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який теж домовлявся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Кулеба на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві в п’ятницю, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, голова української дипломатії зазначив, що це "питання дуже специфічне".

"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – додав він.

На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".

"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.

У цьому контексті голова МЗС подякував Туреччині за її зусилля, спрямовані на якнайшвидше припинення російської агресії та встановлення "справедливого й тривалого миру".

Нагадаємо:

  • У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: Кулеба ДмитропереговориПригожинПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нічна атака на Одещину: "Шахеди" пошкодили припортову інфраструктуру, елеватор

відеоУ Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, влада окупантів каже про дрони

Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців

Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба відповів критикам контрнаступу
Кулеба: Київ не відчуває тиску Заходу в контрнаступі, але єдиний шлях – перемога
Кулеба: Працюємо над взаємодією з G20, щоб голос України там почули
Останні новини
08:54
Що насправді уповільнює український наступ – пояснює УП
08:48
Науседа: через порти Балтії щорічно можна було б пропускати 10 млн тонн зерна з України
08:38
Окупанти били по Сіверську і Великій Новосілці: убили жінку і поранили ще 4 людей
08:28
Словацькі ліберали обіцяють зберегти підтримку України після виборів
08:20
Захисники за добу знищили 610 загарбників і 37 ворожих артсистем
07:48
Повітряні сили за ніч збили 25 із 33 "Шахедів"
07:07
Нічна атака на Одещину: "Шахеди" пошкодили припортову інфраструктуру, елеватор
07:05
У ЄС не підтримують заклик 5 країн продовжити ембарго на імпорт українського зерна – ЗМІ
06:52
Генштаб підтверджує: ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута
06:13
ОновленоВже у третій російській області заявили про атаку БЛПА
Усі новини...
Реклама: