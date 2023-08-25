Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував можливість переговорів Києва та Москви, нагадавши про загадкову авіатрощу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який теж домовлявся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Кулеба на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві в п’ятницю, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Говорячи про можливість України та Росії сісти за один стіл переговорів, голова української дипломатії зазначив, що це "питання дуже специфічне".

"Ми нещодавно бачили, як пан Пригожин – дуже давній друг Путіна – намагався домовитись про "перемир’я" з Путіним. Вони сіли за стіл, це показували по телебаченню. Тоді бум! – і, схоже, Пригожин перестав існувати", – додав він.

На думку Кулеби, ця ситуація показує "ціну переговорів із Путіним".

"Але це стосується, звісно, антагоністичних випадків. А ті країни, які можуть говорити з РФ з повною повагою до принципової позиції України щодо територіальної цілісності – ми цінуємо такі зусилля підтримувати контакт із росіянами й примушувати їх дійти висновку, що ця війна не має для них жодного правильного кінця", – пояснив він.

У цьому контексті голова МЗС подякував Туреччині за її зусилля, спрямовані на якнайшвидше припинення російської агресії та встановлення "справедливого й тривалого миру".

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