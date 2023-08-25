Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров Киева и Москвы, напомнив о загадочной авиакатастрофе самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который тоже договаривался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Источник: Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве в пятницу, передает корреспондент "Европейской правды"
Детали: Говоря о возможности Украины и России сесть за один стол переговоров, глава украинской дипломатии отметил, что это "вопрос очень специфический".
"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – добавил он.
По мнению Кулебы, эта ситуация показывает "цену переговоров с Путиным".
"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – пояснил он.
В этом контексте глава МИД поблагодарил Турцию за ее усилия, направленные на скорейшее прекращение российской агрессии и установление "справедливого и прочного мира".
Напомним:
- В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
- Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.