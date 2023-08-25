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Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 21:43

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров Киева и Москвы, напомнив о загадочной авиакатастрофе самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который тоже договаривался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве в пятницу, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Говоря о возможности Украины и России сесть за один стол переговоров, глава украинской дипломатии отметил, что это "вопрос очень специфический".

"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – добавил он.

По мнению Кулебы, эта ситуация показывает "цену переговоров с Путиным".

"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – пояснил он.

В этом контексте глава МИД поблагодарил Турцию за ее усилия, направленные на скорейшее прекращение российской агрессии и установление "справедливого и прочного мира".

Напомним:

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыПригожинПутин
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