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До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 22:34
До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ
ПРИГОЖИН, СКРИНШОТ із відео 24 червня

Джерела у розвідці Великої Британії та України обговорюють, чи міг бути причетним до організації вбивства ватажка вагнерівців Євгена Пригожина Андрей Авер’янов – керівник підрозділу російської військової розвідки, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.

Джерело: публікація британського порталу "i", "Європейська правда"

Деталі: Ім’я Авер’янова – не єдине, яке обговорюють західні розвідки у зв’язку з імовірною смертю ватажка терористів Вагнера, але його підозрюють, серед іншого, через причетність до витіснення Пригожина з Африки.

Два джерела в британській розвідці – колишнє й нинішнє – сказали i, що Авер’янов керував операцією із заміною "вагнерівців" у країнах Африки на 20 тисяч російських військових та мав "давні неприязні відносини" з Пригожиним.

Співрозмовник видання в розвідці України також зазначив, що українські спецслужби перевіряють версію про причетність Авер’янова до вибуху на літаку, де, ймовірно, був Пригожин.

Андрей Авер'янов очолює підрозділ 29155 Головного управління російського Генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки. За даними New York Times і Bellingcat, саме цей підрозділ пов'язаний із численними вбивствами, зокрема отруєнням колишнього російського шпигуна Сергея Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Цей же підрозділ фігурує у розслідуванні підриву складу боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році, замахом на вбивство болгарського торговця зброєю в 2015 році, кампанії з дестабілізації в Молдові, невдалої спроби перевороту в Чорногорії у 2016 році.

Нагадаємо: 

  • У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: Пригожинвбивстворозвідка
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