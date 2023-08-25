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К убийству Пригожина может быть причастен российский шпион, отравивший Скрипалей – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 22:34
К убийству Пригожина может быть причастен российский шпион, отравивший Скрипалей – СМИ
ПРИГОЖИН, СКРИНШОТ из видео 24 июня

Источники в разведке Великобритании и Украины обсуждают, мог ли быть причастен к организации убийства главаря вагнеровцев Евгения Пригожина Андрей Аверьянов - руководитель подразделения российской военной разведки, который устроил отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.

Источник: публикация британского портала "i", "Европейская правда"

Детали: Имя Аверьянова – не единственное, которое обсуждают западные разведки в связи с вероятной смертью главаря террористов Вагнера, но его подозревают, среди прочего, из-за причастности к вытеснению Пригожина из Африки.

Два источника в британской разведке – бывший и нынешний – сказали i, что Аверьянов руководил операцией по замене "вагнеровцев" в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.

Собеседник издания в разведке Украины также отметил, что украинские спецслужбы проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете, где, вероятно, был Пригожин.

Андрей Аверьянов возглавляет подразделение 29155 Главного управления российского Генштаба (ГРУ) – российской военной разведки. По данным New York Times и Bellingcat, именно это подразделение связано с многочисленными убийствами, в том числе отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Это же подразделение фигурирует в расследовании подрыва склада боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, покушением на убийство болгарского торговца оружием в 2015 году, кампании по дестабилизации в Молдове, неудачной попытке переворота в Черногории в 2016 году.

Напомним: 

Темы: Пригожинубийстворазведка
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