В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України вночі 26 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці тривогу оголосили близько 00:40.

Тривогу також оголошували у низці північних, центральних і східних областей.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Близько 01:05 в Україні оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо: Ввечері 25 серпня в Україні 6 разів оголошували повітряну тривогу.