Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 01:07
В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 26 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці тривогу оголосили близько 00:40.

Тривогу також оголошували у низці північних, центральних і східних областей.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Близько 01:05 в Україні оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо: Ввечері 25 серпня в Україні 6 разів оголошували повітряну тривогу.

Теми: УкраїнаКиївповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Україна
У Держдепі США очікують повернення експорту українського зерна до "довоєнних показників"
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: