В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики
Субота, 26 серпня 2023, 01:07
У Києві та низці областей України вночі 26 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: У столиці тривогу оголосили близько 00:40.
Тривогу також оголошували у низці північних, центральних і східних областей.
У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Близько 01:05 в Україні оголосили відбій тривоги.
Нагадаємо: Ввечері 25 серпня в Україні 6 разів оголошували повітряну тривогу.